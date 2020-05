Κοινωνία

Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών - Σουνίου

Διακοπή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω τροχαίου...

Αίμα και πάλι στην άσφαλτο... Αυτή τη φορά στην λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μοτοσυκλέτα ξέφυγε απο την πορεία της και οδηγός διαμελίστηκε...

Λόγω του τροχαίου, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών - Σουνίου απο το ύψος του ξενοδοχείου Gran Resort στο Λαγονήσι έως την λεωφόρο Καλυβίων.