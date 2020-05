Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: ο κορονοϊός ίσως να μην φύγει ποτέ

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα εξαφανιστεί ο ιός», τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο πλανήτης «έχει να διανύσει παρά πολύ μακρύ δρόμο» για να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία του κορoνοϊού, παρά τα διστακτικά βήματα πολυάριθμων χωρών προς μια επανεκκίνηση της κανονικής ζωής, προειδοποίησε σήμερα ο Μάικ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος εκτάκτων καταστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι κίνδυνοι της Covid-19, όπως είπε, παραμένουν υψηλοί σε «εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο» καθώς «δεν υπάρχουν υποσχέσεις, δεν υπάρχουν ημερομηνίες σε αυτή την κατάσταση».

«Αυτό που όλοι φοβόμαστε είναι ένας φαύλος κύκλος καταστροφών οικονομίας και δημόσιας υγείας, εάν τα απαγορευτικά μέτρα χαλαρώσουν χωρίς τη δυνατότητα εντοπισμού νέων κρουσμάτων», τόνισε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, ο αξιωματούχος του Οργανισμού, σημειώνοντας ότι απαιτείται «πολύ σημαντικός έλεγχος» του ιού προκειμένου να μειωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση κινδύνου.

Πρόσθεσε πως «υπάρχει μια μαγική σκέψη ότι τα lockdowns δουλεύουν άψογα και πως η άρση των απαγορευτικών μέτρων θα δουλέψει εξαιρετικά» και προειδοποίησε ότι «ο ιός ίσως γίνει ενδημικός, να μην φύγει ποτέ».

Αναφερόμενος στο σχέδιο ανοίγματος των συνόρων στην Ευρώπη, ο Ράιαν σχολίασε πως η διάσχιση των χερσαίων συνόρων δεν συνιστά μεγάλο κίνδυνο. Τα αεροπορικά ταξίδια είναι μια διαφορετική πρόκληση, που μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη περιπλοκότητα. «Πρέπει να μπει στο μυαλό μας ότι θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να βγούμε από αυτή την πανδημία», τόνισε η Μαρία Βαν Κέρχοβε, επιδημιολόγος του ΠΟΥ.