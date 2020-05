Οικονομία

Θεοχάρης στο BBC: Θα διαφυλάξουμε την υγεία του πληθυσμού και των επισκεπτών

Ο Υπουργός επεσήμανε πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη που έβαλε το θέμα του τουρισμού στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ως ένα βήμα μπροστά χαρακτήρισε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τουρισμό, σε συνέντευξη του στο BBC, επισημαίνοντας ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου και «εμείς, ως χώρα, ήμασταν οι πρώτοι που θέσαμε το θέμα του τουρισμού ως μέρος της ευρωπαϊκής ατζέντας». «Είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτή η θέση κέρδισε δημοτικότητα έως του σημείου των σημερινών ανακοινώσεων, οι οποίες, όπως είπα, είναι πολύ σημαντικές επειδή προσπαθούν να δημιουργήσουν το πλαίσιο για να έχουμε μια συντονισμένη έξοδο από αυτήν την πρωτοφανή κρίση», ανάφερε ο Υπουργός Τουρισμού.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα υποδεχθεί εφέτος τουρίστες, σημείωσε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ισορροπημένο τρόπο, με τρόπο που να προστατεύει πρώτα την ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά να επιτρέπει επίσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες και πρωτόκολλα υγιεινής, την επανεκκίνηση των διακοπών, των ταξιδιών χωρίς την ύπαρξη αδικαιολόγητων κινδύνων. «Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει άριστη επίδοση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε έναν ιστότοπο ειδικά για να δείξει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χωρών και σε αυτόν τον ευρωπαϊκό ιστότοπο δείχνει ακριβώς πού βρίσκεται η Ελλάδα», ανάφερε ο κ. Θεοχάρης.

Σε ερώτηση αν ο πληθυσμός της Ελλάδας θα εκτεθεί σε κίνδυνο από το άνοιγμα των συνόρων για να υποδεχθεί τουρίστες, ο κ. Θεοχάρης σημείωσε: «Δε θα κάνουμε αυτό. Θα διαφυλάξουμε την υγεία τόσο του πληθυσμού όσο και των επισκεπτών μας διασφαλίζοντας ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε διαγνωστικά τεστ ή άλλα μέσα, για να περιορίσουμε τον κίνδυνο διάδοσης του ιού, ανάλογα με τις συμφωνίες που θα συνάψουμε με άλλες χώρες και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι η Ελλάδα επέτρεψε στους ειδικούς, στους ειδικούς της υγείας να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη διαδικασία και σταδιακά καταρτίζουμε ένα σχέδιο για να το διασφαλίσουμε αυτό σε κάθε μια από τις φάσεις της εν μέρει απομάκρυνσης των περιορισμών στο εσωτερικό, αλλά και η τελική φάση του σταδιακού ανοίγματος θα εφαρμοστεί κάτω από τη δική τους καθοδήγηση».

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης, οι αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου μιλάνε συνεχώς με τους ειδικούς με στόχο να δημιουργηθούν τα πρωτόκολλα που θα περιορίζουν τις πιθανότητες. «Δεν μπορεί ποτέ να ζει κανείς σε έναν κόσμο χωρίς κανέναν κίνδυνο, αλλά μπορείς να μειώσεις τις πιθανότητες, πρώτον, εισαγωγής κρουσμάτων και δεύτερον περιπτώσεις εξάπλωσης του ιού», ανέφερε.

Αναλύοντας το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει η Ελλάδα, ο κ. Θεοχάρης απαντώντας σε ερώτηση για την επάρκεια των νοσοκομειακών υποδομών σε νησιά κλπ. είπε τα εξής: «Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο αυτή τη στιγμή σε ισχύ: για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε επαρκείς πόρους, και μιλώ τόσο για ανθρώπινους πόρους όσο και για οποιουσδήποτε άλλους πόρους χρειάζονται, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τεστ, να εφαρμόσουμε καραντίνα, να νοσηλεύσουμε ανθρώπους που το χρειάζονται, και αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Από την άλλη, αυτή την εβδομάδα, καθώς μιλάμε, εκπονούμε τα ακριβή πρωτόκολλα για κάθε κατάσταση, για τον κλιματισμό, για τις παραλίες, για τις πισίνες, για τα ξενοδοχεία, για τις μετακινήσεις, τις εσωτερικές μετακινήσεις, και φυσικά για τα αεροπλάνα. Έτσι, στην πράξη εξετάζουμε κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά στην οποία μπορεί κάποιος να επιδοθεί στις διακοπές του, και πάντα με τη βοήθεια των ειδικών μας - χρειάζεται να το τονίσω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό- καθώς δεν ενεργούμε από μία επιχειρηματική σκοπιά, ενεργούμε με βάση την υγεία και την ασφάλεια. Όπως βλέπετε, οδηγηθήκαμε από τους ειδικούς, πήραμε την απόφαση να τους εμπιστευτούμε, και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε, γιατί πρόκειται για μία πολιτική απόφαση που έλαβε πρωτίστως ο Πρωθυπουργός μας», ανάφερε ο κ. Θεοχάρης.