Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: Μειώθηκαν τα νέα κρούσματα, αυξήθηκαν οι νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό σκέψη η κατάργηση των υπεύθυνων δηλώσεων για τις μετακινήσεις των πολιτών. Σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων.

195 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 31.106 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 888 νέα κρούσματα, αυξάνοντας σε 222.104 τον συνολικό απολογισμό τους στη χώρα. Παράλληλα, 112.541 είναι οι άνθρωποι που νόσησαν και πλέον έχουν αναρρώσει.

893 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 12.541 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 65.392 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο μειώθηκε, με 514 περισσότερα κρούσματα. Παρουσιάζει μικρή αύξηση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 23 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 1.050 περισσότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 39η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται, για έβδομη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Εν τω μεταξύ, η ιταλική κυβέρνηση συνεδριάζει για τον ακριβή καθορισμό του πακέτου στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, ύψους 55 δισεκατομμυρίων ευρώ, και για την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σύμφωνα με ό,τι διέρρευσε, από την ερχόμενη Δευτέρα είναι πολύ πιθανό να μην χρειάζεται, πλέον, οι πολίτες, να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση για τις μετακινήσεις τους και να μπορούν να συναντούν -εκτός από τους συγγενείς- και φιλικά τους πρόσωπα. Σε πολλές περιφέρειες της χώρας, τέλος, ενδέχεται να ξανανοίξουν, από τις 18 του μήνα, σχεδόν όλα τα εμπορικά καταστήματα.