Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: μικρή μείωση των θανάτων το τελευταίο 24ωρο

Μειώνεται και ο αριθμός των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας..

Ξεπέρασε η Γαλλία το όριο των 27.000 νεκρών λόγω του κορονοϊού με 83 επιπλέον θανάτους να καταγράφονται το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με τον ρυθμό αύξησης να επιβραδύνεται (0,3%) μετά από μια επιτάχυνση τις προηγούμενες τρεις μέρες. Ο αριθμός των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παράλληλα συνεχίζει να μειώνεται, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας.

Η Covid-19 έχει προκαλέσει το θάνατο σε τουλάχιστον 27.074 ανθρώπους από την 1η Μαρτίου, αλλά η πίεση στις ΜΕΘ, μονάδες εντατικής θεραπείας, συνεχίζει να μειώνεται, με λιγότερους από 2.500 ασθενείς (2.428) για πρώτη φορά μετά τις 24 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη της επιδημίας, 17.101 ασθενείς πέθαναν σε νοσοκομεία.

Από την έναρξη της επιδημίας, 97.424 ασθενείς έχουν νοσηλευτεί, εκ των οποίων 58.673 πήραν εξιτήριο έχοντας θεραπευτεί.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν σε μικρό ρυθμό (0,4%) φτάνοντας τα 140.374.