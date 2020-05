Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 33.000 οι νεκροί στην Βρετανία

Την επανεκκίνηση της αγοράς κατοικίας ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Νέο πρόγραμμα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Το άνοιγμα της κτηματομεσιτικής αγοράς και των οικοδομικών εργασιών στην Αγγλία από σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Στέγασης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρόμπερτ Τζένρικ, μεταξύ των άλλων αλλαγών που ξεκινούν από σήμερα, κυρίως στις εξωτερικές δραστηριότητες των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την αγορά κατοικίας, είπε ότι από σήμερα θα μπορούν να λειτουργήσουν τα κτηματομεσιτικά γραφεία και θα είναι εφικτές οι επί τόπου επισκέψεις στα προς πώληση σπίτια - αν και συστήνονται οι online επιθεωρήσεις - επιτρέποντας σε έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές που είχαν σταματήσει εξαιτίας της πανδημίας - με κόστος που υπολογίζεται σε πάνω από 82 δισεκατομμύρια λίρες. Σχετικά με τις οικοδομικές εργασίες, ανέφερε ότι θα επιτραπεί η επέκταση του ωραρίου και των ημερών εργασίας, ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα τήρησης των μέτρων κοινωνικής απόστασης.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι σταδιακά στο μέλλον θα επιτραπεί και η λειτουργία των κέντρων αναψυχής και αθλητισμού, όπως και των χώρων λατρείας.

Για τα κέντρα φροντίδας, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την επιπλέον διάθεση 600 εκατομμυρίων λιρών (στα ήδη 3,2 δισεκατομμύρια λίρες που είχαν διατεθεί), ως δαπάνη για την στήριξή τους, για προστατευτικό εξοπλισμό στο προσωπικό και διαγνωστικά τεστ.

Οι νέοι θάνατοι στη Βρετανία από τον κορονοϊό σε όλους τους χώρους είναι 494, και ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται στους 33.186, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Χθες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 87.000 διαγνωστικά τεστ.

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών

Περισσότεροι από 110.000 αυτοαπασχολούμενοι υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν επιχορήγηση, μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη σήμερα του νέου προγράμματος στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθεσε η εφορία, το κόστος των μέχρι στιγμής αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ανέρχεται στα 340 εκατομμύρια λίρες.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει επιχορήγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες εξαιτίας της πανδημίας, ίση με το 80% του μέσου όρου των εμπορικών τους κερδών, η οποία θα δίνεται σε μία δόση με όριο τις 7.500 λίρες για να καλυφθούν οι απώλειες εισοδημάτων τριών μηνών. Τα χρήματα καταβάλλονται μέσα σε έξι εργάσιμες μέρες από την αίτηση.