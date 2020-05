Κόσμος

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί τις τελευταίες ώρες στη Μόσχα

Η Μόσχα είναι η περιοχή που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Άλλοι 58 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ή εξαιτίας επιπλοκών το προηγούμενο 24ωρο στη Μόσχα, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στην πρωτεύουσας της Ρωσίας να αυξάνεται έτσι σε 1.290, ανακοίνωσε το κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης.

Μέχρι στιγμής οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν ανακοινώσει συνολικά 2.212 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 242.271 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Στον αντίποδα, 48.003 ασθενείς έχουν ιαθεί.