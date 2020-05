Κόσμος

Κορονοϊός: τραγωδία χωρίς τέλος στις ΗΠΑ

Την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων σοκάρει, πολλές Πολιτείες αίρουν τα περιοριστικά μέτρα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Τετάρτη άλλοι 1.813 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 24 ώρες, αριθμός σχετικά σταθερός σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι νέοι θάνατοι, που καταγράφηκαν ως χθες στις 20:30 (τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας) ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ σε πάνω από 84.000. Στη χώρα αυτή εξάλλου έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα 1,39 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό (+22.000 σε 24 ώρες).

Παρά τους αριθμούς αυτούς, αμερικανικές πολιτείες συνεχίζουν να αίρουν τα μέτρα περιορισμού των κατοίκων τους, η καθεμιά με τους δικούς της ρυθμούς.

Ενώ τμήματα της Βιρτζίνιας και του Μέριλαντ θα ανοίξουν ξανά από αύριο Παρασκευή, τα μέτρα περιορισμού στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που τυπικά θα αίρονταν επίσης στα τέλη της εβδομάδας, παρατάθηκαν ως τις αρχές του Ιουνίου τουλάχιστον.

«Γνωρίζουμε ότι η βιαστική άρση των μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα», τόνισε η Μιούριελ Μπάουζερ, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον.

Στην ισχυρότερη δύναμη του πλανήτη, ο απολογισμός της πανδημίας ίσως φθάσει τους 113.000 νεκρούς ως την 6η Ιουνίου, σύμφωνα με τον μέσο όρο 20 επιδημιολογικών μοντέλων που συνήγαγαν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.