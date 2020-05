Κόσμος

Κορονοϊός: δραματική η κατάσταση στη Βραζιλία

Πολλές εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες κρούσματα, προστίθενται καθημερινά στον συνολικό απολογισμό.

Δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας χθες Τετάρτη δείχνουν ότι στη χώρα καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες 749 νέοι θάνατοι ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 και 11.385 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Έτσι στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε σε 13.149 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί ανέρχεται σε 188.974, ξεπερνώντας το άθροισμα επιβεβαιωμένων και ύποπτων κρουσμάτων στη Γαλλία (177.700). Συνεπώς, με βάση τα επίσημα στοιχεία, η Βραζιλία κατατάσσεται πλέον έκτη παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.