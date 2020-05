Αθλητικά

Θύμα ληστείας ο Ντέλε Άλι

Οι ληστές χτύπησαν τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό και έφυγαν με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το σπίτι του.

«Εφιαλτικές» στιγμές έζησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/05) ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός της Τότεναμ, Ντέλε 'Αλι, καθώς έπεσε θύμα ληστείας από δύο κακοποιούς και μάλιστα μέσα στο σπίτι του!

Ο 24χρονος άσος βρισκόταν στην οικεία του στο βόρειο Λονδίνο μαζί με τη σύντροφό του Ρούμπι Μέι και τον υιοθετημένο αδερφό του Χάρι Χίκφορντ, όταν δέχθηκαν επίθεση από δύο ληστές.

Υπό τη απειλή των μαχαιριών οι δύο κακοποιοί αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ λίγο πριν φύγουν τραυμάτισαν ελαφρά στο πρόσωπο τον διεθνή Άγγλο και τον αδερφό του, όταν έκαναν κίνηση να τους παρεμποδίσουν».

Αμέσως μετά οι δύο ληστές τράπηκαν σε φυγή, με τον Ντέλε 'Αλι να καλεί την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.