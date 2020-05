Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύτιμες συμβουλές αναλυτικά για κάθε ζώδιο, για να ξεκινήσετε τη μέρα σας

ΚΡΙΟΣ

Η Αφροδίτη που το επόμενο διάστημα θα κινείται ανάδρομη στους Διδύμους θα σου δώσει την ευκαιρία να αναθερμάνεις κάποιες σχέσεις στις οποίες το προηγούμενο διάστημα μπορεί να προέκυψαν διαφορές και εντάσεις. Κάποιες παρεξηγήσεις με το γείτονα, με τα αδέρφια σου ή με κάποιο άτομο από το ευρύτερο συγγενικό σου περιβάλλον είναι πιο εύκολο να ξεπεραστούν, αρκεί όμως κι εσύ να είσαι διαθέσιμος να αναγνωρίσεις τα λάθη ή τις παραλείψεις σου.

ΤΑΥΡΟΣ

Η κυβερνήτης σου η Αφροδίτη που από σήμερα θα κινείται ανάδρομη στους Διδύμους σε βάζει σε μια διαδικασία να επανεξετάσεις τα οικονομικά σου και είναι πιθανό να μπεις σε μια περίοδο περικοπών και “αυτοπεριορισμού”. Αυτό δεν είναι πρόβλημα απαραιτήτως, αφού δεν αφορά μόνο τα οικονομικά σου και ειδικά στην περίπτωση που κατά την περίοδο της καραντίνας έχασες τον έλεγχο του βάρους σου, μπαίνεις σε μια φάση που προσέχεις τη διατροφή σου, αποφεύγοντας τα περιττά ψώνια από το σούπερ μάρκετ.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η Αφροδίτη που μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα θα κινείται ανάδρομη στο ζώδιο σου θα σου δώσει την ευκαιρία να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα που σχετίζονται με την εμφάνιση σου και να βρεις ένα στυλ που σου ταιριάζει περισσότερο. Είναι μια καλή περίοδος για να πιεστείς προκειμένου να αποτινάξεις από πάνω σου κάποιες βλαβερές για την υγεία και την εμφάνιση σου συνήθειες. Σε μια σημαντική σχέση σου είναι πιθανό να εστιάσεις στις αρνητικές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά του άλλου, τα οποία όμως είναι πιθανό να τα έχεις κι εσύ από τη στιγμή που μπορείς να τα αναγνωρίσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με την Αφροδίτη να κινείται ανάδρομη μέχρι τα τέλη Ιουνίου στο 12ο ηλιακό σου οίκο είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν κάποια επαγγελματικά σχέδια που είχες για το φετινό καλοκαίρι, τα οποία αν παρόλα αυτά επαληθευτούν φαίνεται ότι αυτό θα γίνει με διαφορετικούς όρους, ειδικά όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος τους πράγματος. Όμως και η ερωτική σου ζωή δύσκολα θα μπορέσει να αποτελέσει αντίβαρο στην όποια απογοήτευση, αφού είναι από τις περιόδους που η αυτοκαταστροφική σου πλευρά βγαίνει αβίαστα στην επιφάνεια.

ΛΕΩΝ

Με την Αφροδίτη να κινείται ανάδρομα στους Διδύμους μέχρι τα τέλη του Ιούνη θα έχεις την ευκαιρία να αναθερμάνεις τις σχέσεις σου με άτομα του φιλικού σου κύκλου, τα οποία επανέρχονται δυναμικά στη ζωή σου. Όμως με κάποια από αυτά είναι πιθανό να νιώσεις ότι τελικά το διάστημα της καραντίνας δε σου έλειψαν τόσο ή ότι οι σχέσεις σου δεν είναι τόσο ουσιαστικές όσο μπορεί να νομίζεις πριν από αυτή. Όμως και στα προσωπικά σου είναι πιθανό να νιώσεις ότι χρειάζεσαι χώρο να αναπνεύσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η Αφροδίτη που μέχρι το τέλος του Ιούνη θα κινείται ανάδρομη στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου είναι πιθανό να σε βάλει σε μια διαδικασία όπου αναθεωρείς το τι είναι σημαντικό για εσένα. Κατά πόσο μπορείς να παραμένεις σε μία δουλειά με όρους που δε σου αφήνουν περιθώρια να διατηρήσεις ένα καλό επίπεδο ζωής, όπως μπορεί να το ορίζεις εσύ, αλλά ακόμα και σε ένα γάμο που ξέρεις ότι δεν έχεις τη διάθεση να δώσεις; Δεν αποκλείεται απλά να καταλάβεις τι μπορεί να κάνεις λάθος, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διέξοδοι.

ΖΥΓΟΣ

Αν το προηγούμενο διάστημα βίωσες κάποιο χωρισμό η ανάδρομη κίνηση της Αφροδίτης στους Διδύμους μέχρι τα τέλη Ιουνίου σε βάζει σε μια διαδικασία να ξανασκεφτείς τα πράγματα και να εξετάσεις το ενδεχόμενο μιας επανασύνδεσης. Από την άλλη είναι πιθανό να αναθερμανθεί μια γνωριμία που μπορεί να μην είχε προχωρήσει στο παρελθόν, αφού αυτή τη φορά το τάιμινγκ είναι μάλλον καλύτερο. Από την άλλη όμως δεν αποκλείεται να βρεθείς αντιμέτωπος και με κάποια ξεχασμένη νομική υπόθεση ή κάποιο πρόστιμο που δεν είχες πληρώσει στην ώρα του.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με την Αφροδίτη μεχρι το τέλος Ιουνίου να κινείται σε ανάδρομη τροχειά στους Διδύμους η ερωτική σου ζωή περνάει από κόσκινο. Ίσως νιώθεις ότι έχεις αναλωθεί σε περιστασιακές επαφές που δεν μπορούν να σου προσφέρουν το κάτι παραπάνω που επιζητάς ή μπορεί να νιώσεις ότι έχεις βαλτώσει και να έχεις ανάγκη από κάτι που θα σε ανανεώσει. Από την άλλη, όσον αφορά στα οικονομικά σου είναι πιθανό το επόμενο διάστημα να κάνεις κάποιους επώδυνους για την τσέπη σου συμβιβασμούς, γι’ αυτό καλό θα είναι να μην ξεκινήσεις σχετικές διαπραγματεύσεις από μόνος σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η Αφροδίτη που γυρίζει ανάδρομη απέναντι σου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα θα σε βάλει σε μία διαδικασία να αναθεωρήσεις το ποιος μπορεί να είναι σημαντικός για σένα και ποιος όχι και κατά συνέπεια θα επηρεάσει κάποιες σχέσεις που αν μη τι άλλο φάνταζαν σημαντικές. Είναι πιθανό να νιώσεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε περιορίσει ή να γίνεται απαιτητικός απέναντι σου την ίδια στιγμή που εσύ αποφεύγεις να τον φέρνεις σε μια τέτοια θέση, πράγμα που είναι ικανό να χτυπήσει μέσα σου κόκκινο συναγερμό και να αντιδράσεις απρόβλεπτα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η Αφροδίτη που μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα θα κινείται ανάδρομη στους Διδύμους θα σου δώσει την ευκαιρία να ξεπεράσεις κάποια εμπόδια στις σχέσεις σου με τους συναδέλφους, αφού θα μπορέσετε να μιλήσετε ανοιχτά για θέματα που όσο κι αν προσπαθήσατε να τα θάψετε αποδείχτηκαν ικανά να συνεχίζουν να σας επηρεάζουν. Προσοχή σε θέματα υγείας και... αφροδίσια νοσήματα, ενώ μάλλον έχει έρθει η στιγμή να βελτιώσεις κάποια πράγματα στη διατροφή σου και στις συνήθειες της ζωής σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η Αφροδίτη που μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα κινείται ανάδρομη στους Διδύμους και στον 5ο ηλιακό σου οίκο θα σε κάνει να αναθεωρήσεις κάποιες καταστάσεις στον ερωτικό τομέα. Μια γνωριμία που μπορεί να σε είχε ενθουσιάσει δείχνει από νωρίς τα πρώτα αρνητικά δείγματα, αλλά αν το καλοσκεφτείς αυτά τα πράγματα είναι καλύτερο να τα βλέπεις νωρίς. Από την άλλη πρόκειται για μια περίοδο που θα σου είναι δύσκολο να ενδιαφερθείς για τους ανθρώπους γύρω σου, αφού θα προτιμάς να ασχοληθείς με όσα ευχαριστούν εσένα και κανέναν άλλον.

ΙΧΘΥΣ

Με την Αφροδίτη να γυρίζει ανάδρομη στους Διδύμους μέχρι το τέλος Ιουνίου θα χρειαστεί να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί...δε βγαίνουν τα κουκιά. Εξάλλου, είναι πιθανό να προκύψουν κάποιες απώλειες εισοδημάτων, ειδικά αυτών που σχετίζονται με κάποιο ενοίκιο που μπορεί να εισπράττεις ή με την πώληση κάποιου ακινήτου. Από την άλλη θα χρειαστεί να επιδείξεις υπομονή και διάθεση για συζήτηση στα οικογενειακά και συναισθηματικά θέματα που θα προκύψουν.

Πηγή: astrologos.gr