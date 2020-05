Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: λιγότεροι θάνατοι, περισσότερα κρούσματα στον ημερήσιο απολογισμό

Εικόνα σταθεροποίησης στην πορεία της πανδημίας στη Γερμανία. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 170.000.

Ακόμη 89 ασθενείς υπέκυψαν το προηγούμενο 24ωρο στην COVID-19 στη Γερμανία, όπου ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε σε 7.723, ενώ εντοπίστηκαν άλλα 933 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται πλέον σε 172.239, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των θανάτων είναι σχετικά μειωμένος σε σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν χθες (101), αλλά αντίθετα το πλήθος των κρουσμάτων μόλυνσης καταγράφει αύξηση σε σύγκριση με αυτά που επιβεβαιώθηκαν την προηγουμένη (798).