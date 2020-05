Κοινωνία

Aστυνομική επιχείρηση σε take away μπαρ (εικόνες)

Ο συνωστισμός υποχρέωσε τις αστυνομικές δυνάμεις να παρέμβουν και να απομακρύνουν τους νεαρούς που βρίσκονταν εκεί.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με εντολή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απομακρυνθούν τα άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα μπαρ τα οποία λειτουργούν ως take away.

Οι δεκάδες νέοι που βρίσκονταν εκεί, απομακρύνθηκαν μετά τις συστάσεις των επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περιπολίες στο κέντρο της πόλης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συγχρωτισμός και σε άλλα μπαρ του κέντρου.