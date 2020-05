Κοινωνία

Αγοραστός στον ΑΝΤ1: ελεγχόμενη η κατάσταση στον οικισμό Ρομά στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί και στην αναστάτωση που επικρατεί στην πόλη της Λάρισας.