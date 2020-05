Κοινωνία

Κωνσταντέλλος στον ΑΝΤ1: Έλεγχοι στις παραλίες από Δήμους και δημοτική αστυνομία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης μίλησε για το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων.