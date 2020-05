Κόσμος

Ανήλικος με κορονοϊό πέθανε από Καβασάκι

Από φλεγμονώδη νόσο πέθανε ανήλικος που είχε διαγνωστεί και με νέο κορονοϊό.

Ένας 14χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα πέθανε στο Ηνωμένο Βασίλειο από μια φλεγμονώδη ασθένεια, τα συμπτώματα της οποίας παραπέμπουν στο σύνδρομο Καβασάκι και πιθανόν να συνδέεται με τον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με την ομάδα των γιατρών που τον παρακολουθούσε.

Ο έφηβος ήταν μεταξύ των οκτώ ανηλίκων που προσβλήθηκαν από αυτή τη σπάνια ασθένεια και νοσηλεύτηκαν τον Απρίλιο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Εβελίνα του Λονδίνου. Σύμφωνα με την ιατρική επιθεώρηση The Lancet, που επικαλείται τους γιατρούς του, παρέμεινε για έξι ημέρες στην εντατική και βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 μετά τον θάνατό του.

Τα υπόλοιπα παιδιά επέζησαν, διευκρίνισε η ιατρική διευθύντρια του νοσοκομείου, η Σάρα Χάνα, μιλώντας στο βρετανικό πρακτορείο Press Association.

Συνολικά, περίπου 50 παιδιά που έχουν προσβληθεί από αυτή τη σοβαρή φλεγμονώδη νόσο είχαν εισαχθεί μέχρι την Τρίτη σε αυτό το νοσοκομείο της βρετανικής πρωτεύουσας. Σχεδόν τα μισά έχουν ήδη επιστρέψει στο σπίτι τους.

Τα περισσότερα από τα παιδιά είναι σχολικής ηλικίας και ορισμένα είναι κάτω των 5 ετών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους η υγεία τους ήταν καλή προτού να αρρωστήσουν. Μόνο «ένας μικρός αριθμός» από αυτά βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με την Δρα Χάνα.

Αυτή η φλεγμονώδης νόσος εμφανίστηκε πρόσφατα και θυμίζει το σύνδρομο Καβασάκι, τα αίτια του οποίου είναι απροσδιόριστα. Οι μικροί ασθενείς –είτε έχουν προσβληθεί από την Covid-19 είτε όχι– εμφανίζουν υψηλό πυρετό, πόνους στην κοιλιακή χώρα, συμπτώματα στο γαστρεντερικό και φλεγμονή στην καρδιά. Στα τέλη Απριλίου ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ ανέφερε ότι οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να καθορίσουν αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του νέου κορονοϊού και αυτής της νόσου.

Παρόμοια συμπτώματα έχουν εμφανίσει δεκάδες παιδιά στη Βρετανία αλλά επίσης στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Αν και η σύνδεση της νόσου με την Covid-19 δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, οι επιστήμονες την θεωρούν πολύ πιθανή.