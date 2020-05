Πολιτική

Μετεγκατάσταση στην Πορτογαλία για εκατοντάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταδιακά θα γίνει η μετάβαση των παιδιών από τη χώρα μας στην Πορτογαλία, από τον επόμενο μήνα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, και του Υπουργού Εσωτερικών της Πορτογαλίας, κ. Eduardo Cabrita, επιβεβαιώθηκε η απόφαση της Πορτογαλίας να υποδεχθεί στο προσεχές διάστημα 500 ασυνόδευτα παιδιά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων από την Ελλάδα.

Συμφωνήθηκε ότι η πρώτη ομάδα 25 ανηλίκων θα ταξιδέψει για την Πορτογαλία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα ακολουθήσει η σταδιακή μετεγκατάσταση και των υπόλοιπων παιδιών.

Ο κ. Κουμουτσάκος ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών της Πορτογαλίας, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, κ. Augusto Santos Silva, για την σημαντική στήριξη και έμπρακτη αλληλεγγύη τους, δημιουργώντας παράδειγμα και για άλλους εταίρους.

Συμφωνήθηκε επίσης ο καθορισμός "σημείων επαφής" στα δύο Υπουργεία που θα παρακολουθήσουν, θα συντονίσουν και θα θέσουν σε εφαρμογή τις πολύπλοκες τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, κας Ylva Johansson, προβλέπει την μεταφορά 1.600 ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει έως τώρα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον περισσοτέρων από 10 κρατών-μελών.

Για το θέμα της μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, ο κ. Κουμουτσάκος συναντάται σήμερα με τον Πρέσβη της Σερβίας στην Ελλάδα, κ. Dusan Spasojevic, καθώς η Σερβία έχει επισήμως εκφράσει την πρόθεσή της να υποδεχθεί 50 ασυνόδευτους ανήλικους από την Ελλάδα.

Τέλος, για τον καλύτερο συντονισμό στο πλαίσιο του σχεδίου μετεγκατάστασης με τις ενδιαφερόμενες για αυτό χώρες, έχουν προγραμματιστεί εντός της ημέρας τηλεφωνικές επικοινωνίες του κ. Κουμουτσάκου και με τους Υπουργούς Εσωτερικών Ιρλανδίας, Κροατίας και Βουλγαρίας.