Φώφη Γεννηματά στον ΑΝΤ1: εξαντλούνται σε κοκορομαχίες για την ύφεση, αντί να τη σταματήσουν (βίντεο)

Για την οικονομική κρίση, τον τουρισμό, αλλά και την εκδήλωση για τη Marfin και το ενδεχόμενο εκλογών μίλησε η επικεφαλή του Κινήματος Αλλαγής.

«Στην πρώτη φάση τα πήγαμε καλά όλοι, ως χώρα, κόμματα και πολίτες. Τώρα είναι η ώρα της κυβέρνησης, για αποφάσεις και οργανωμένο σχέδιο για να μην εκτιναχθούν ύφεση και ανεργία», δήλωσε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Φώφη Γεννηματά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, «δεν ανταποκρίνεται» αφού «δε φαίνεται να έχει σχέδιο» και εκτίμησε ότι, «οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν το ‘μάρμαρο’».

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση για τα νομοσχέδια που ήρθαν το για το περιβάλλον και το μεταναστευτικό, καθώς και για αυτό που έρχεται στην Παιδεία. «Είναι αστείο να συζητάμε, έρχεται τελευταία στιγμή τροπολογία για την τηλεκπαίδευση, χωρίς να υπάρχει συζήτηση».

«Αποφασίζει το ‘πάγωμα’ του κατώτατου μισθού χωρίς καμία συζήτηση», είπε η Φώφη Γεννηματά.

Κληθείσα να σχολιάσει τυχόν ομοιότητες του Κινήματος Αλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «δεν υπάρχει καμία ομοιότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα, αυτή η κρίση ανέδειξε τις διαφορές μας, στην πρώτη φάση», ενώ στη δεύτερη, που είμαστε τώρα, «κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση εξαντλούνται σε κοκορομαχίες, για το πού θα πάει η ύφεση, αντί να την σταματούν».

Όσο αφορά στο θέμα του τουρισμού, τον οποίον χαρακτήρισε ως στήριγμα της οικονομίας, η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής είπε πως, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για τη στήριξή του, σχολιάζοντας ότι, «πρέπει να διεκδικήσει», αντί να δηλώνει ικανοποίηση με τις ευρωπαϊκές εξαγγελίες.

«Θα έπρεπε ο επιχειρηματίας του τουρισμού να γνωρίζει ποιο είναι το πλαίσιο για την εστίαση», εκτίμησε και ανέφερε κάποιες από τις προτάσεις της παράταξής της, για τη στήριξη του τουρισμού, όπως η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13 στο 6%, η ακύρωση προκαταβολή φόρου, αλλά και το να δοθούν όλα τα ένσημα στους εργαζόμενους του τουρισμού, που θα δουλέψουν λιγότερο αυτήν τη σεζόν.

Ερωτηθείσα για τη χρηματοδότηση των προτάσεων αυτών, μίλησε για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 7 δισ. ευρώ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την παρουσία της στην τιμητική εκδήλωση για τα θύματα της Marfin, τόνισε ότι, «στην πολιτική έχουμε αντιπάλους, όχι εχθρούς» και συμπλήρωσε πως, «τη λογική του διπόλου και του νέου διχασμού πρέπει να την αποφύγουμε, γιατί μας στοίχισε πολύ ακριβά. Αποδεικνύουμε και υποστηρίζουμε το ‘ποτέ ξανά’ στην πράξη»,

Τέλος, κληθείσα να απαντήσει στο ενδεχόμενο εκλογών, απάντησε πως «δε φοβόμαστε τις εκλογές, το Μαξίμου τα διαρρέει αυτά», ενώ από την άλλη σημείωσε πως «δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα γίνουν εκλογές με μάσκες και γάντια» και κατέληξε:

« Ας δουλέψει η κυβέρνηση να βγάλει με ασφάλεια τη χώρα από την κρίση».