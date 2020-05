Κοινωνία

Δυο νεκροί από τροχαία με παράσυρση πεζών και σύγκρουση με μηχανή

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος και πάλι, μεγαλώνοντας την μακάβρια λίστα των θυμάτων από τροχαία.

Δυο αιματηρά τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε Λαγονήσι και Μαλακάσα μεγαλώνοντας την λίστα με τους νεκρούς από τροχαία στην χώρα.

Στο Λαγονήσι στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 64χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 28χρονος.

Από την σύγκρουση η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φοίνικα επί του ερείσματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμός του δικυκλιστή.

Λίγη ώρα μετα την αιματηρή σύγκρουση στο Λαγονήσι, σημειώθηκε και νέο τροχαίο στην Μαλακάσα.

Συγκεκριμένα, στην επαρχιακό οδό Μαλακάσας – Σκάλας Ωρωπού, αυτοκίνητο παρέσυρε δύο πεζούς έξω από το hotspot, με αποτέλεσμα, το θανάσιμο τραυματισμό, του ενός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διενεργούνται αναζητήσεις από την Τροχαία για τον εντοπισμό και την σύλληψη του ασυνείδητου οδηγού.