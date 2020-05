Οικονομία

Λιβάνιος: νομοθετική ρύθμιση για τα καταστήματα εστίασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντός των επομένων ωρών θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Διπλάσια τραπεζοκαθίσματα ή έκπτωση στα δημοτικά τέλη για τους επαγγελματίες.

Νομοθετική πρωτοβουλία για τα καταστήματα της εστίασης, αναλαμβάνει η Κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί το αργότερο μέχρι αύριο 14 Μαΐου.

Όπως είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, στη νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπεται ότι οι επιχειρηματίες της εστίασης θα μπορούν από την 1η Ιουνίου να αναπτύξουν διπλάσιο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων από αυτόν που προέβλεπε η αρχική άδεια λειτουργίας τους (προ πανδημίας δηλαδή) εντελώς δωρεάν ή να τύχουν έκπτωσης 50% από τα δημοτικά τέλη που τους αντιστοιχούν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος να αναπτύξουν επιπλέον τραπεζοκαθίσματα.

Στόχος είναι «να ενισχύσουμε τον κλάδο της εστίασης και από την άλλη να διασφαλίσουμε τον δημόσιο χώρο», υποστήριξε ο κ. Λιβάνιος στο «Θέμα 104,6», προσθέτοντας ότι «εμείς δίνουμε το εργαλείο χωρίς περαιτέρω χρέωση, για να επεκταθεί ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων αλλά με 1,5 μέτρο απόσταση από το πεζοδρόμιο», για να περνούν γυναίκες με καροτσάκια και άτομα με αναπηρία, υπογράμμισε ο Υφυπουργός.

Απαντώντας σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Λιβάνιος το διέψευσε κατηγορηματικά, υπογραμμίζοντας πως «ετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας», καθώς «αυτό που προέχει είναι η σκληρή δουλειά».

Ταυτόχρονα, «πρέπει να συνεχίσουμε με τον τρόπο της υπευθυνότητας που είχαμε κατά την πρώτη φάση», δήλωσε ο κ. Λιβάνιος, ενώ για την λειτουργία των οργανωμένων ακτών το Σαββατοκύριακο, ο ίδιος παρατήρησε ότι «πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να συμβάλουμε για να τηρηθούν τα μέτρα», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε εγρήγορση ενόψει του Σαββατοκύριακου και του καύσωνα».

Στο πλαίσιο αυτό, «είμαστε κοντά και σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους δήμους της χώρας, για να τους βοηθήσουμε και οικονομικά. Θα τους στηρίξομε, ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν τους πολίτες», προανήγγειλε ο κ. Λιβάνιος, καταλήγοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, για να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση».