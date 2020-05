Life

Πέθανε ο Ανδρέας Μονογυιός

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 60 ετών.

Να σημειωθεί ότι ο θάνατος του σημειώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου, αλλά έγινε γνωστός τις τελευταίες ώρες, μέσω αναρτήσεων στο Facebook των συναδέλφων του, Ηλία Κακλαμάνη και Σπύρου Μπιμπίλια.

«Με λύπη ο καλός συνάδελφος Ηλίας Κακλαμάνης μας ανακοίνωσε ένα θλιβερό συμβάν …. Πριν μέρες στις 17 του Απρίλη Μεγ.Παρασκευή εν μέσω καραντίνας έφυγε ένας αθόρυβος καλός συνάδελφος στα 60 του.. Ο Ανδρέας Μονογυιός. Το μάθαμε αργά δυστυχώς..Καλό του ταξίδι….», ανέφερε στο μήνυμά του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Ανδρέας Μονογυιός είχε συμμετάσχει σε βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 και στις τηλεοπτικές σειρές του ΑΝΤ1 Σοφία Ορθή, Μάλιστα Κύριε, Μια νύχτα σαν κι αυτή, Διπλανή πόρτα.