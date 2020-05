Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Οι Θρακιώτες μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις διαφυλάττουν τα σύνορα

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης.

«Οι τόποι των συνόρων δεν είναι τόποι ξεχασμένοι, δεν είναι τόποι του παρελθόντος, αλλά είναι ευκαιρίες για το μέλλον. Η συμπλήρωση εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής είναι μια πολύ σημαντική επέτειος για την Θράκη. Πάντα σε τέτοιες επετείους κοιτάζουμε μπροστά» είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου έστειλε στους πολίτες της Θράκης το παρακάτω μήνυμα:

«Αναπόσπαστο κομμάτι της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας, η Θράκη γιορτάζει σήμερα έναν αιώνα από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Η 14η Μαΐου είναι μια μέρα ορόσημο τόσο για την Αλεξανδρούπολη όσο και για την Κομοτηνή, καθώς μετά από πολλές περιπέτειες και αγώνες, οι δύο αυτές πόλεις απέκτησαν την ελευθερία τους.

Αρχαιότητα, ρωμαϊκοί χρόνοι, Βυζάντιο, τουρκοκρατία, άφησαν τα ίχνη τους στη Θράκη, αυτόν τον πολύπαθο τόπο που, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, υπήρξε σταυροδρόμι συγκρούσεων και χωνευτήρι λαών και πολιτισμών, μια περιοχή ανοιχτών οριζόντων. Δεν ήταν εύκολη η αρμονική σύμπλευση και ο δημιουργικός συγχρωτισμός τόσων εθνοτήτων στην περιοχή. Τις περιόδους της ακμής διαδέχονταν περίοδοι καταστροφών και διώξεων. Ωστόσο, ο επί αιώνες πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της περιοχής διεύρυνε τον νοητικό ορίζοντα των Θρακιωτών, ενίσχυσε τον δυναμισμό, την δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο.

Η φετινή επέτειος των 100 χρόνων από την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό βρίσκει την Αλεξανδρούπολη, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, σε μια δημιουργική και αναγεννητική πορεία. Σε μια περίοδο διπλής κρίσης, με τις προκλήσεις και την επιθετική συμπεριφορά των γειτόνων μας να κορυφώνονται και με την πανδημία να απειλεί την δημόσια υγεία και την οικονομία μας, οι Θρακιώτες απέδειξαν για μια φορά ακόμα την υπευθυνότητα και την αγωνιστικότητά τους. Μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις μας, με ψυχραιμία και υψηλό εθνικό φρόνημα, διαφυλάττουν τα ελληνικά σύνορα, τα σύνορα της Ευρώπης.

Γιορτάζουμε σήμερα την Αλεξανδρούπολη, τιμώντας την ιστορία της και χαιρετίζοντας τις προοπτικές της. Μία από τις νεότερες πόλεις της χώρας μας, δεν έχει να επιδείξει απλώς υψηλή ποιότητα ζωής, σεβασμό στο περιβάλλον, ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική και πνευματική δράση. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει κόμβο ανάπτυξης για όλη την ευρύτερη περιοχή, να γίνει η βασική πύλη διασύνδεσης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεσογείου, της Ασίας και της παρευξείνιας ζώνης.

Είχα προγραμματίσει να βρίσκομαι σήμερα εκεί, να γιορτάσουμε μαζί την ιστορική αυτή επέτειο. Νιώθω συγκίνηση και περηφάνια για όσα έχει πετύχει η Αλεξανδρούπολη στα εκατό χρόνια του σύγχρονου βίου της. Έχω άλλωστε κι εγώ τις ρίζες μου στη Θράκη, γνωρίζω τη ζεστασιά των Θρακιωτών, τις παραδόσεις τους, την αγάπη τους για την πατρίδα. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ματαίωσαν δυστυχώς την επίσκεψή μου αυτή. Είμαι όμως σίγουρη ότι σύντομα θα μου δοθεί η ευκαιρία να βρεθώ κοντά σας και να συναντηθώ με τις αρχές και τους κατοίκους της πόλης».

Γεννηματά: υπερηφάνεια για την ειρηνική συνύπαρξη στην Θράκη

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά αναφέρει «Η απελευθέρωση της Θράκης και η ενσωμάτωση της στον εθνικό κορμό στις 14 Μαΐου του 1920, δικαίωσε την επίπονη εθνική προσπάθεια και τις προσδοκίες και τους αγώνες ολόκληρων γενεών. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, τιμούμε τους αγώνες του Θρακικού ελληνισμού για πρόοδο, ειρήνη, Δημοκρατία και αισθανόμαστε περήφανοι για το μοναδικό μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης που εκπέμπει η Θράκη παγκοσμίως, στην ταραγμένη εποχή μας.

Η Θράκη ως το ανατολικότερο χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην πρώτη γραμμή και αποτελεί σταθερή πυξίδα εθνικής ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας του ελληνισμού. Στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και κινδύνων. Στέλνουμε μήνυμα διαρκούς συμπαράστασης της δημοκρατικής παράταξης στη Θράκη, που ξεκινά από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και φθάνει μέχρι σήμερα. Και υπόσχεση να συνεχίσουμε τον αγώνα για κοινωνική ευημερία και προκοπή, για ένα μέλλον δημιουργικό και ελπιδοφόρο που αξίζει στους πολίτες της».