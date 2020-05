Κοινωνία

Πλατεία Ομονοίας: Παράδοση στο κοινό

Κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας απολαμβάνουν από σήμερα την ανανεωμένη πλατεία Ομονοίας.

Στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας παραδίδεται σήμερα, στο σύνολό της, η πλατεία Ομονοίας.

Η πλατεία Ομονοίας ανακατασκευάστηκε ριζικά με χορηγίες ιδιωτών, αποκτώντας και πάλι το εμβληματικό της συντριβάνι, το οποίο έχει τώρα διάμετρο σαράντα μέτρων.

Οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, αλλά λόγω της καραντίνας δεν είχε αποδοθεί στους πολίτες. Ήδη από το πρωί, τα προστατευτικά έχουν απομακρυνθεί από το μεγαλύτερο μέρος της πλατείας και συνεργεία του δήμου προβαίνουν στον καθαρισμό της.

Το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα λειτουργήσει -φωταγωγημένο- και το συντριβάνι.