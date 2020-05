Κοινωνία

Καιρός: Έρχονται... 40αρια το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θερμές αέριες μάζες στην χώρα. Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. "Φλέγεται" η ανατολική Μεσόγειος.

Οι θερμοκρασίες που αναμένονται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαϊου, προβλέπεται να φτάσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σταδιακή πτώση αναμένεται από την επόμενη Δευτέρα 18 Μαϊου και κυρίως την Τρίτη 19 Μαϊου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στη χώρα μας, η αναμενόμενη απόκλιση από τη μέση τιμή της θερμοκρασίας γι' αυτήν την εποχή θα ξεπεράσει τους δέκα βαθμούς Κελσίου και θα είναι η μεγαλύτερη που θα καταγραφεί σε όλον τον πλανήτη τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαϊου. Οι θερμές αέριες μάζες θα παραμείνουν στη χώρα μας έως και την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε θα αρχίσουν να κινούνται ανατολικά.