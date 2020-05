Κόσμος

Κορονοϊός: Πέθανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου

Έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον κορονοϊό ο πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κυπριακή Αδελφότητα Αιγύπτου και σε όλον τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, η απώλεια του προέδρου της Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου Αντρέα Μαυρομάτη, που πέθανε σήμερα τα ξημερώματα από επιπλοκές του κορονοϊού, νοσηλευόμενος σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Καΐρου.

Σε δήλωσή του, ο επίτροπος της Κυπριακής Προεδρίας, αρμόδιος για τους Αποδήμους, Φώτης Φωτίου, μετέφερε θερμά συλλυπητήρια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, εξαίροντας το μεγάλο έργο που αφήνει πίσω του στην Κυπριακή Αδελφότητα Καΐρου ο Αντρέας Μαυρομάτης. Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρέσβης της Κύπρου στην Αίγυπτο Όμηρος Μαυρομάτης.

Ο 66χρονος πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου ήταν γεννημένος στο Κάιρο, είχε καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας και υπήρξε πετυχημένος Αιγυπτιώτης επιχειρηματίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε μολυνθεί από τον ιό αρκετές μέρες πριν, αλλά στο νοσοκομείο πήγε στις 9 Μαΐου. Ένιωσε καλύτερα, πήρε εξιτήριο, αλλά πολύ γρήγορα η κατάστασή του επιδεινώθηκε και εισήχθη και πάλι στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στις 4 τα ξημερώματα.