Βερβεσός: Απαξιωτική και προσβλητική για το δικηγορικό κλάδο η αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη Τοπαλούδη

Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει η ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, που ζητεί την απολογία της εισαγγελέως στη δίκη Τοπαλούδη.

Για απαξίωση του έργου των δικηγόρων κατηγορεί την εισαγγελέα της δίκης Τοπαλούδη, μετά τη χθεσινής της αγόρευση, ο πρόεδρος Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός.

Σε επιστολή που κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στην Πρόεδρο του δικάζοντος Δικαστηρίου, ο ίδιος ζητεί από την εισαγγελέα της δίκης να ανακαλέσει και να απολογηθεί, ενώ ζητεί και από την πρόεδρο της εκδίκασης της υπόθεσης να επαναφέρει την τάξη.

Η επιστολή του Δημήτρη Βερβεσού

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από συναδέλφους που ήταν παρόντες κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία στη δίκη Τοπαλούδη αλλά και από πλήθος δημοσιευμάτων του δικαστικού ρεπορτάζ που καλύπτουν την συγκεκριμένη δίκη, η Εισαγγελέας της έδρας, κατά την αγόρευσή της, αναφέρθηκε εξόχως απαξιωτικά και ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ στο υπερασπιστικό έργο των δικηγόρων λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι :

«Από τη στιγμή που οι συνήγοροι μπαίνουν στην υπόθεση αρχίζουν τα ψέματα, τα σενάρια για τη συσκότιση της αλήθειας. Έχω ακούσει από συνηγόρους κατηγορουμένων να λένε ότι είμαστε συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης. Συλλειτουργός στη Δικαιοσύνη είναι αυτός που αποσκοπεί σε αυτό που αποσκοπεί όλη η Δικαιοσύνη. Στην ανεύρεση της αλήθειας»,

«Υπάρχει κοινή γραμμή. Κοινή γραμμή για διάχυση της ευθύνης. Παίζεται και από τους δικηγόρους αυτό το παιχνίδι …. Αποσκοπεί όχι στους δικαστές αλλά στους ενόρκους»,

«Πείτε τα έτσι και μετά αλλιώς και έτσι όλο και κάποια αμφιβολία θα γεννηθεί».

Χωρίς καμία απολύτως διάθεση παρέμβασης στην ουσία της υπό εξέλιξη δίκης, η θέση αυτή της Εισαγγελέως προσβάλει στο σύνολό του το δικηγορικό σώμα και το ρόλο του υπερασπιστή δικηγόρου, που αποτελεί πυλώνα του νομικού μας πολιτισμού, στο οποίο (δικηγορικό σώμα) προσδίδει συμπεριφορά αντίθετη προς τον θεσμικό του ρόλο και τις επιβαλλόμενες από το νόμο υποχρεώσεις του ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης, έλαβε χώρα καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων της, παραβιάζει ευθέως τις διατάξεις του ΚΠΔ και του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων και απάδει στον εισαγγελικό θεσμό.

Καλούμε την Πρόεδρο του Δικαστηρίου να επαναφέρει άμεσα την Εισαγγελέα της έδρας στην τάξη, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΠΔ και την ίδια την Εισαγγελέα να ανακαλέσει άμεσα τις άνω δηλώσεις της και να ζητήσει συγγνώμη από το δικηγορικό σώμα για τα όσα προσβλητικά καταφέρθηκε εις βάρος του.

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κινηθεί άμεσα σε βάρος της η προβλεπόμενη, κατά νόμο, πειθαρχική διαδικασία.

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στην Πρόεδρο του δικάζοντος Δικαστηρίου».