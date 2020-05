Κόσμος

Κορονοϊός: σε υψηλό εβδομάδας ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στην Ισπανία

Ο «εφιάλτης» του κορονοϊού συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στην Ισπανία.

Ο ημερήσιος αριθμός θανάτων από την covid-19 στην Ισπανία αυξήθηκε σήμερα ξεπερνώντας τους 200 για πρώτη φορά μετά τις 8 Μαΐου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την νόσο αυξήθηκε από τις 27.104 στις 27.321 καθώς 217 άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ταυτόχρονα, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανήλθε σήμερα σε 229.540.