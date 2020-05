Πολιτική

Πέτσας: επιστροφή στην κανονικότητα με συνθήκες ασφαλείας

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη σταδιακή άρση των μέτρων και το σχέδιο για την επανεκκίνηση του τουρισμού.

Προχωράμε σταδιακά στην επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και σημείωσε ότι ήδη έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους περίπου το 1/3 των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή.

Έκανε επίσης αναφορά στην επιστροφή στα θρανία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου και προσέθεσε ότι από αυτό το Σάββατο, αξιολογώντας τις μετεωρολογικές προβλέψεις για υψηλές θερμοκρασίες, τα επιδημιολογική δεδομένα αλλά και την εισήγηση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, προχωρούμε στο άνοιγμα των 515 οργανωμένων παραλιών της χώρας.

«Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και θα ελέγχεται η εφαρμογή τους», τόνισε ο κ. Πέτσας. Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι «αυτό είναι ένα σημαντικό τεστ που πρέπει να περάσουμε με επιτυχία. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί την Ελλάδα γιατί μέχρι σήμερα έχει επιδείξει υποδειγματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Τώρα καλούμαστε να δείξουμε ότι με κανόνες και ωριμότητα μπορούμε και αυτό το καλοκαίρι να απολαύσουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας με ασφάλεια. Αυτό θα είναι το καλύτερο διαβατήριο για επανεκκίνηση όχι μόνο του εσωτερικού αλλά κυρίως του εξωτερικού τουρισμού. Ας το σφραγίσουμε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο».

Επιστροφή στην κανονικότητα με ασφάλεια

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι από την Κυριακή ξεκινάει η τέλεση της Θείας Λειτουργίας καθώς και ιερών μυστηρίων στις εκκλησίες μας με την παρουσία πιστών. «Πάντοτε βέβαια με σεβασμό στις συστάσεις των ειδικών για τον αριθμό των πιστών σε κάθε χώρο και τις αναγκαίες μεταξύ τους αποστάσεις», τόνισε.

«Από τη Δευτέρα επιτρέπονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις καθώς και οι μετακινήσεις από και προς την Κρήτη. Την ίδια μέρα επανέρχονται στις τάξεις και οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου αλλά και του Γυμνασίου. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα ζωολογικά πάρκα και οι βοτανικοί κήποι, επαναλειτουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι, ξεκινούν οι πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα πάντα με αυστηρούς κανόνες προστασίας», προσέθεσε.

«Είναι αυτονόητο και δε σταματάμε να το υπογραμμίζουμε ότι η πορεία για τη νέα κανονικότητα ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας», είπε χαρακτηριστικά.

Ασυνέπεια και εφησυχασμός μπορεί να προκαλέσουν πισωγύρισμα

«Ασυνέπεια και εφησυχασμός μπορεί να προκαλέσουν πισωγύρισμα κι αυτό θα κόστιζε ακριβά σε όλη την κοινωνία σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Τη στιγμή αυτή καθώς η οικονομία βρίσκει σιγά σιγά το βηματισμό της, η κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της στην προστασία των εργαζομένων με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με κοινωνικούς εταίρους και στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων του lockdown δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να γίνει σε βάρος της υγείας των εργαζομένων, οι οποίοι επιστρέφουν στους χώρους εργασίας κάτω από νέες πιο δύσκολες συνθήκες. Με αυτό το γνώμονα ο πρωθυπουργός έχει δώσει ως γενική κατεύθυνση τη χρήση τηλεργασίας όπου είναι δυνατόν, την παράταση της άδειας ειδικού σκοπού και την αναβάθμιση του ρόλου του γιατρού εργασίας».

Επισήμανε επίσης ότι, «στο μεταξύ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ήδη κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ έχουν ξεκινήσει τη διενέργεια τεστ σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Οι ΜΕΘ αυξάνονται και γίνονται νέες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τους επικεφαλής των νοσηλευτικών προσωπικών από 12 νοσοκομεία αναφοράς, η κρίση του κορονοϊού έδωσε το έναυσμα για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα του Συστήματος».

Αναφορικά με την πρόοδο των προσλήψεων στον τομέα της Υγείας ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν συνολικά 4.150 προσλήψεις εκ των οποίων 495 ιατροί, 2.085 νοσηλευτές και 1.570 λοιπό υγειονομικό προσωπικό.

Το σχέδιο για τον τουρισμό

Σχετικά με την επανεκκίνηση των μεταφορών και του τουρισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε. «Η υγειονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, άλλαξε την καθημερινότητά μας, τον τρόπο που κινούμαστε, τον τρόπο που μετακινούμαστε. Αυτό αναπόφευκτα προκαλεί πλήγμα στον τουρισμό και τις μεταφορές. Η κυβέρνηση καταρτίζει συγκροτημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον τουρισμό.

Για να περιορίσουμε όσο γίνεται τις απώλειες κατά τη φετινή τουριστική περίοδο που θα είναι αναπόφευκτα μεγάλες. Για να το πετύχουμε αυτό, από νωρίς, πρώτη η Ελλάδα έθεσε το ζήτημα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού δημοσίου διαλόγου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε κατ' επανάληψη, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε Συνόδους Κορυφής, ότι η Ενιαία Αγορά έχει ως πυλώνα την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, η οποία αποτελεί μια από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες στις οποίες οικοδομήθηκε η ΕΕ. Συνεργαστήκαμε, τόσο με άλλες χώρες όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πετύχουμε ένα κοινό πλαίσιο -που δεν ήταν αυτονόητο- για τη σταδιακή εξομάλυνση των μεταφορών και του τουρισμού, με κοινούς κανόνες και κοινές προϋποθέσεις».

Ανέφερε στη συνέχεια πως «χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε το πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, εντάσσοντας σ΄ αυτό προτάσεις για υγειονομικά και ταξιδιωτικά πρωτόκολλα, για εργαλεία ιχνηλάτησης, για κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και μια πανευρωπαϊκή καμπάνια για την ανάδειξη της Ευρώπης ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού.

Συνεκτικός κρίκος του πλαισίου είναι η αρχή της μη-διάκρισης, που διευκολύνει τη μετακίνηση μεταξύ χωρών και περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και όχι με βάση τη γεωγραφική απόσταση, ή το μέσο μεταφοράς. Και αυτό είναι μείζονος σημασίας, καθώς η Ελλάδα, χάρη στην ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι από τις χώρες με τη χαμηλότερη διασπορά του ιού».

Ο κ. Πέτσας τόνισε πως «έχοντας τώρα στα χέρια της το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, η κυβέρνηση είναι έτοιμη και θα παρουσιάσει το συνολικό σχέδιό της για την επανεκκίνηση του τουρισμού». Ενημέρωσε επίσης πως «ενόψει της απελευθέρωσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων από τη Δευτέρα, αύριο θα ανακοινωθούν λεπτομερώς τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν τις αεροπορικές, τις ακτοπλοϊκές και τις οδικές μεταφορές. Έτσι, τόσο οι ταξιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες του χώρου θα γνωρίζουν τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν».