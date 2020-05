Πολιτική

“Αυτοψία” έκανε ο Μητσοτάκης στην αγορά

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την οδό Ερμού, μίλησε με τους καταστηματάρχες και είδε εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των μέτρων.

Την οδό Ερμού επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και πολίτες για την πορεία της αγοράς στην εμπορική «καρδιά» της Αθήνας, λίγες ημέρες μετά την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εμπόρους, αφουγκράστηκε τις ανησυχίες τους και ρώτησε για την κίνηση που παρατηρείται. Πολλοί εργαζόμενοι ευχαρίστησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και παράλληλα του μετέφεραν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας».

«Άρχισε να κινείται πάλι λίγο ο κόσμος, θα αυξηθεί», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Απαντώντας στον προβληματισμό ανθρώπων της αγοράς για τις προοπτικές του τουρισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι, «θα βρούμε τρόπο για να έρχεται ο κόσμος με ασφάλεια». «Εκτιμώ ότι από τα τέλη Ιουνίου θα δούμε μία άλλη ιστορία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας. Συνομίλησε με φύλακες στην είσοδο πολλών καταστημάτων, ρώτησε για τον μέγιστο αριθμό πελατών ανάλογα με το εμβαδόν κάθε χώρου και σημείωσε την τήρηση των αποστάσεων στα ταμεία.

Ο Πρωθυπουργός σταμάτησε για λίγα λεπτά στην Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας, όπου άναψε ένα κερί, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους άνδρες της Αστυνομίας, οι οποίοι φροντίζουν για την ασφάλεια της περιοχής.

Συνομιλώντας με αστυνομικούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε ότι ο εξοπλισμός τους είναι καινούργιος, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μερίμνησε ειδικά για την απόκτηση αλεξίσφαιρων γιλέκων και συζήτησε μαζί τους για τα επιχειρησιακά καθήκοντά τους.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.

«Καλές οι επισκέψεις του κ. Μητσοτάκη στα μαγαζιά, αλλά μας βάζει σε σκέψεις η αδράνεια του και η έλλειψη σοβαρών μέτρων για την αγορά!», αναφέρει σε δήλωση του ο Κυριάκος Βελόπουλος.