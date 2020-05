Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε με καταστηματάρχες στην Αθήνα (εικόνες)

Για τα προβλήματα και την προσαρμογή τους στην δεύτερη φάση της πανδημίας σύζητησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με καταστηματάρχες και εργαζόμενους.

Την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και εργαζόμενους για τα προβλήματα και την προσαρμογή τους, περνώντας από την πρώτη φάση της πανδημίας στη δεύτερη, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος από το πρωί έχει ξεκινήσει χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενος από τους Πάνο Σκουρλέτη, Νίκο Παππά, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στη συνέχεια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχει συνάντηση με ανθρώπους από τον χώρο της εστίασης, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί με φορείς και επαγγελματικές ομάδες για ανταλλαγή προτάσεων για την αντιμετώπιση των πληγμάτων που δέχονται οι χώροι τους.