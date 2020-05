Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη θα κινηθεί ο υδράργυρος για το επόμενο τριήμερο, πλησιάζοντας - αν όχι και φτάνοντας - τους 39 με 40 βαθμούς. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Στα ύψη θα κινηθεί ο υδράργυρος για το επόμενο τριήμερο, πλησιάζοντας - αν όχι και φτάνοντας - τους 39 με 40 βαθμούς. Πολύ νωρίς φέτος σφίγγουν οι ζέστες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί στα Βόρεια από 15 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 16 έως 39-40 και Νοτιότερα από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ που ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τo ωίδιο στο αμπέλι.

Σε όλες τις περιοχές πρώιμες και όψιμες η πίεση προσβολής ( του μοντέλου Kast-Oidiag) για το ωίδιο είναι μεγαλύτερη από 60, διάστημα που χαρακτηρίζει υψηλή πίεση προσβολής.

Συστήνεται στους παραγωγούς να επισκοπούν τον αμπελώνα δύο φορές την εβδομάδα για την ύπαρξη προσβολών, να

συλλέγουν και να καταστρέφουν τους προσβεβλημένους βλαστούς και να προβούν προληπτικά σε επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα.

Σε αυτή την περίοδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα επαφής όπως το θείο ( βρέξιμο ή επίπασης ) καθώς οι θερμοκρασίες δεν αποτελούν περιοριστικό παράγοντα από πλευράς τοξικότητας.

Η καταπολέμηση του ωιδίου μπορεί να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου και της φόμοψης. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: