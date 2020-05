Κοινωνία

Κορονοϊός: Προετοιμασίες για άνοιγμα των οργανωμένων πλαζ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο «φουλ οι μηχανές» για την προετοιμασία των οργανωμένων πλαζ που αναμένεται να υποδεχθούν μεγάλο πλήθος λουόμενων το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σε πυρετώδεις ρυθμούς κινούνται οι δήμοι και καταστηματάρχες που έχουν υπό τη «σκέπη» τους τις οργανωμένες πλαζ σε όλη τη χώρα.

Στις 8 το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου, οι οργανωμένες παραλίες θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το πλήθος του κόσμου που θα έρθει αντιμέτωπο με το πρώτο κύμα πρόωρου καύσωνα, στη χώρα μας. Η προσέλευση, αλλά και η παραμονή στις παραλίες, ωστόσο, θα γίνεται κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:

Ενεργοποιούνται, σε συνδυασμό με ανοιχτούς ΚΑΔ για take away διάθεση καφέ, οι ακόλουθοι τρεις ΚΑΔ:

93.29.11.00 - μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)

93.29.11.02 - υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών)

93.29.11.05 - υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/ και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, οι οργανωμένες παραλίες θα λειτουργούν με τους εξής όρους και κανόνες:

Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού των παρευρισκομένων.

Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουομένων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000τ.μ.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου δύο ομπρελών.

Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.

Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ) λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take away).

Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο.

Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών.

Απαγορεύεται το delivery στα σημεία αυτά.

Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο του καταστήματος.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους.

Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες – καρέκλες μετά από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου.

Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή.

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής".