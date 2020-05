Life

Tραγούδι για την πανδημία από τον Mike Love των Beach Boys

''This Too Shall Pass'' έγραψε ο Mike Love κατά την εκούσια απομόνωσή του στη Lake Tahoe

Το 2020 προοριζόταν να είναι μια γεμάτη χρονιά για τους Beach Boys, γεμάτη με συναυλίες. Όλα άλλαξαν με την πανδημία, και ο Mike Love, από την εκούσια απομόνωσή του στη Lake Tahoe, έγραψε ένα τραγουδάκι με θέμα την Covid-19, το ''This Too Shall Pass''. Αν και πολλοί μουσικοί διάλεξαν να αλλάξουν τα λόγια των τραγουδιών τους για να καθρεφτίσουν την καινούργια πραγματικότητα, ο Love έγραψε πρωτότυπο τραγούδι, και κάλεσε τον John Stamos, ο οποίος συχνά συνεργάζεται με τους Beach Boys, να παίξει στα ντραμς.

Ο Love έδωσε συνέντευξη στο Rolling Stone και μίλησε για το «Κι αυτό θα περάσει» (το ηχογράφησαν, με τους συμμετέχοντες να είναι σε επτά διαφορετικά μέρη): «Σκεφτόμουν ότι τόσοι πολλοί, ότι όλοι μας περνάμε όλο αυτό, κι έτσι κάθισα κι άρχισα να γράφω ένα ποίημα γι' αυτό. "We all remember when school is out was the cause for celebrations/Nobody ever even thought about closing entire nations." Έτσι, γράφαμε για το τι συμβαίνει, κι ήθελα να φωνάξω ένα "μπράβο" στους υγειονομικούς της άμεσης επέμβασης και αυτούς που είναι γιατροί και νοσοκόμοι και δουλεύουν τόσο σκληρά αυτές τις μέρες».

«Κι όμως, ο κόσμος αναρωτιέται πόσο θα κρατήσει» συνέχισε. «Θα περάσει, αν βασιστώ στις έξι δεκαετίες μου κάνοντας τουρνέ, έχοντας ζήσει το Βιετνάμ και τα προβλήματα με τον ρατσισμό και διάφορες περιόδους που δεν ήταν και τόσο ευχάριστες. Αλλά, με κάποιον τρόπο τα προβλήματα λύνονται ή εξανεμίζονται. Ξέρω ότι θα είμαι πολύ ευγνώμων για το ότι θα μπορέσουμε να βγούμε ξανά στη σκηνή και να παίξουμε όπου κι αν βρεθούμε. Έχουμε όλοι επηρεαστεί. Για κάποιους είναι ένας μικρός μπελάς, και για κάποιους είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή τους. Λυπάμαι τόσο για τους 30 εκατομμύρια ανέργους τώρα, και γι' αυτόν τον λόγο δωρίζουμε όλα τα έσοδα από όποιους αγοράσουν τον δίσκο στη Feeding America, που είναι μια σπουδαία οργάνωση και βοηθάει τις τράπεζες τροφίμων σε όλη τη χώρα, να γεμίσουν τα ράφια τους. Ελπίζουμε να αγοράσουν πολλοί αυτόν τον (μουσικό) σκοπό».