Κοινωνία

“Ντου” της ΕΛΑΣ σε εργαστήριο παράνομου καπνού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατασχέθηκαν 25 τόνοι καπνού. Τουλάχιστον 6,5 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι. Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα.

Στον εντοπισμό πλήρως εξοπλισμένου παράνομου εργοστασίου επεξεργασίας και παραγωγής καπνού προχώρησε χθες η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 ημεδαποί, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που λειτουργούσαν το εργοστάσιο σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας για την ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη φορολογία καπνού. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ημεδαπός που είχε εκμισθώσει το χώρο, ο οποίος αναζητείται.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με διαρκή και επιχειρησιακά δομημένη δράση, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος από την παρασκευή λαθραίων καπνικών προϊόντων και τη μεταπώλησή τους στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2019 η εγκληματική οργάνωση είχε μισθώσει αποθήκη σε περιοχή της Αττικής, όπου εγκατέστησε και λειτουργούσε παράνομο εργοστάσιο, με σύγχρονο εξοπλισμό και δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 2 τόνων καπνού την ημέρα.

Από τις έρευνες στην αποθήκη-εργοστάσιο, στον προαύλιο χώρο και στην κατοχή των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 τόνοι λαθραίου καπνού,

πλήρως εξοπλισμένη γραμμή επεξεργασίας καπνού,

2 γεννήτριες παραγωγής ρεύματος για την υποστήριξη λειτουργίας του εργοστασίου,

πλήθος μηχανημάτων για την υποστήριξη της λειτουργίας του παράνομου εργοστασίου,

φορτηγό όχημα με πλαστές πινακίδες, στο εσωτερικού του οποίου εντοπίστηκαν 200 κιλά ακατέργαστου καπνού σε φύλλα,

22.950 ευρώ,

2 μηχανοκίνητα κλαρκ και 8 χειροκίνητα παλετοφόρα,

600 χάρτινες κενές κούτες διαφόρων μεγεθών,

2 κάμερες παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος,

αυτοκίνητο, δίκυκλη μοτοσυκλέτα και 4 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις του καπνού, σύμφωνα με τις κατασχεθείσες ποσότητες, εκτιμώνται στα 6.500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.