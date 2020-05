Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σοβαρές βλάβες στα νεφρά παρουσίασαν οι περισσότεροι ασθενείς

Περισσότερο από το 1/3 των ασθενών με κορονοϊό εμφάνισαν σοβαρές προβλήματα στα νεφρά και σχεδόν το 15% εξ αυτών χρειάστηκε να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών με κορονοϊό που νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης εμφάνισαν σοβαρές βλάβες στα νεφρά και σχεδόν το 15% εξ αυτών χρειάστηκε να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση, ανακοίνωσαν σήμερα Αμερικανοί ερευνητές.

Η έρευνα διενεργήθηκε από μια ομάδα στα νοσοκομεία του ομίλου Northwell Health, του μεγαλύτερου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

"Από τους 5.449 πρώτους ασθενείς που εισήχθησαν, το 36,6% παρουσίασε σοβαρές βλάβες στα νεφρά”, επεσήμανε ο δρ Κινάρ Τζαβέρι που συμμετείχε στη σύνταξη της έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Kidney International.

Από τους ασθενείς αυτούς ένα ποσοστό 14,3% χρειάστηκε να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση, πρόσθεσε ο Τζαβέρι.

Η έρευνα αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τις επιπτώσεις της covid-19 στα νεφρά των ασθενών.

Σε αρκετά νοσοκομεία έχει παρατηρηθεί αύξηση των ποσοστών νεφρικής ανεπάρκειας μεταξύ των ασθενών με κορονοϊό.

Ο Τζαβέρι και οι συνάδελφοί του, αφού εξέτασαν τα ιατρικά αρχεία 5.449 ασθενών με covid-19 που νοσηλεύθηκαν από την 1η Μαρτίου ως τις 5 Απριλίου στα νοσοκομεία του ομίλου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η νεφρική ανεπάρκεια παρουσιάζεται νωρίς, με το 37,3% των ασθενών να φτάνουν στο νοσοκομείο ήδη με σοβαρά προβλήματα στα νεφρά ή να παρουσιάζουν νεφρική ανεπάρκεια τις πρώτες 24 ώρες της νοσηλείας τους.

Σε πολλές περιπτώσεις η νεφρική ανεπάρκεια παρουσιαζόταν όταν οι ασθενείς χρειάζονταν αναπνευστήρα, σημείωσε ο Τζαβέρι.

Από τους 1.000 ασθενείς που χρειάστηκαν αναπνευστήρα, περίπου το 90% παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στα νεφρά. Συγκριτικά το 21,5% των 925 ασθενών που παρουσίασε νεφρική ανεπάρκεια δεν χρειάστηκε αναπνευστήρα.

Κάποιοι ασθενείς παρουσίαζαν νεφρική ανεπάρκεια καθώς επιδεινωνόταν η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με τον Τζαβέρι.

"Δεν αφορά συγκεκριμένα την covid-19, έχει σχέση περισσότερο με το πόσο βαριά άρρωστοι είναι”, σχολίασε.

Παρόλα αυτά γνωρίζοντας το ποσοστό των ασθενών με covid-19 που ενδέχεται να παρουσιάσουν νεφρική ανεπάρκεια, τα νοσοκομεία θα μπορέσουν να προγραμματίσουν καλύτερα τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα χρειαστούν.