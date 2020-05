Υγεία - Περιβάλλον

Ο Ελληνικός Στρατός στη “μάχη” κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημερωτικό βίντεο με τις δράσεις του Στρατού Ξηράς κατά την περίοδο της πανδημίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Γ.Ε.Σ.