Τουρκία: Αίτημα στη Λιβύη για να ξεκινήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας προαναγγέλλει την έναρξη ερευνών σε περιοχές που συμφώνησε η Άγκυρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) κατέθεσε αίτημα στην Λιβύη για να ξεκινήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες σε περιοχές ευθύνης που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Άγκυρας και της κυβέρνησης της Τρίπολης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν άμεσα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προανήγγειλε ο Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο.

Όπως είναι φυσικό, μία τέτοια κίνηση θα ρίξει λάδι στη φωτιά της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία συστηματικά κλιμακώνει η Τουρκία, αψηφώντας τις αντιδράσεις Ελλάδας-Κύπρου και άλλων γειτονικών χωρών.

Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας υποστήριξε πως «στην ανατολική Μεσόγειο πολλοί παίχτες προσπαθούσαν αν μας βγάλουν εκτός της εξίσωσης και τώρα έμειναν εκτός παιχνιδιού. Μάλλον επικαλέστηκαν την κρίση και αποσύρθηκαν από την περιοχή».