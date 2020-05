Life

Οι πρώην... στηρίζουν τον Τζόνι Ντεπ στην κόντρα με την τέως αγαπημένη του!

Τι αναφέρουν στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο, για την διαμάχη του σταρ με την Αμπερ Χερντ.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Βανέσα Παραντί στηρίζει πλήρως τον πρώην σύζυγο της, τον Αμερικανό σταρ Τζόνι Ντεπ, στην αγωγή του εναντίον της βρετανικής ταμπλόιντ The Sun, που τον είχε εμφανίσει ως βίαιο σύντροφο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Ο πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής» υποστηρίζει ότι η βρετανική εφημερίδα και ο όμιλος News Group Newspapers στον οποίο ανήκει παρουσίασαν, σε ένα ρεπορτάζ τον Απρίλιο του 2018, ως επιβεβαιωμένο γεγονός ότι είχε χτυπήσει την τότε σύζυγό του, Άμπερ Χερντ. Το ζευγάρι χώρισε στις αρχές του 2017, μετά από περίπου έναν χρόνο γάμου. Η 34χρονη ηθοποιός τότε υποστήριζε ότι επί χρόνια ήταν θύμα «σωματικής και ψυχολογικής βίας», κάτι που ο Ντεπ διέψευδε.

Οι συνήγοροι του Ντεπ ζήτησαν από την Βανέσα Παραντί να καταθέσει στη δίκη εναντίον της εφημερίδας που επρόκειτο να διεξαχθεί στα μέσα Μαρτίου στο Λονδίνο αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

«Γνωρίζω τον Τζόνι εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Ήμασταν μαζί επί 14 χρόνια και μεγαλώσαμε μαζί τα δύο παιδιά μας», υπενθυμίζει η Γαλλίδα ηθοποιός στη γραπτή κατάθεσή της. «Όλα αυτά τα χρόνια ο Τζόνι ήταν ευγενικός σύζυγος και πατέρας, προσεκτικός, γενναιόδωρος και όχι βίαιος. Ποτέ δεν υπήρξε βίαιος (…) απέναντί μου», πρόσθεσε η Παραντί, η οποία χώρισε με τον Ντεπ το 2012, λίγο προτού εκείνος να συνάψει δεσμό με την Χερντ.

Οι δικηγόροι του Ντεπ είπαν επίσης ότι θέλουν να παρουσιάσουν τη μαρτυρία της ηθοποιού Γουινόνα Ράιντερ, με την οποία εκείνος διατηρούσε σχέση τη δεκαετία του 1990. Η Ράιντερ εξήγησε ότι «δεν καταλαβαίνει» τις κατηγορίες της Χερντ εναντίον του, διαβεβαιώνοντας και αυτή ότι «ποτέ, ποτέ, δεν υπήρξε βίαιος απέναντί μου».

Ο Ντεπ έχει μηνύσει για δυσφήμιση κα την πρώην σύζυγό του, αλλά αυτή η δίκη διεξάγεται στις ΗΠΑ.