Κόσμος

Ιταλία: “Μπόνους διακοπών” μοιράζει η Κυβέρνηση

Διαθέτει 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει οικονομικά τις διακοπές χιλιάδων οικογενειών.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο “μπόνους διακοπών”, με το οποίο οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν έως και 500 ευρώ για διανυκτερεύσεις σε τουριστικές υποδομές της χώρας.

Το μπόνους θα μπορέσει να ξοδευτεί από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, τουριστικά συγκροτήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια της χώρας.

«Συνολικά διαθέτουμε τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ για τον τουρισμό και ένα για τον πολιτισμό. Έχουμε σαφή επίγνωση της στρατηγικής σημασίας των δυο αυτών τομέων», δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, Ντάριο Φραντσεσκίνι.

Ο Ιταλός Υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι σε συνομιλίες του με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, αλλά και με συναδέλφους του από κυβερνήσεις χωρών-μελών της Ένωσης, κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση της Ρώμης θεωρεί πως πρέπει να ισχύσουν ενιαίοι κανόνες, οι οποίοι να καθορίζουν τους όρους μετακίνησης των τουριστών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

«Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας σε όλες τις περιοχές και τις χώρες της Ένωσης, αλλά θεωρώ ότι η ΕΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή προς την υιοθέτηση ενιαίων κανόνων και όχι προς έναν επιζήμιο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων χωρών της», ολοκλήρωσε ο Φραντσεσκίνι.