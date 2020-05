Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: ίσως χρειαστεί μια πενταετία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Στην παρούσα φάση η καλύτερη διέξοδος είναι το εμβόλιο», τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Τον κώδωνα κινδύνου ότι ίσως να μεσολαβήσει ακόμη και μία πενταετία προτού τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία του κορoνοϊού κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που ο συνολικός απολογισμός των θανάτων προσεγγίζει το όριο των 300.000.

«Θα έλεγα ότι σε ένα χρονικό πλαίσιο μίας πενταετίας θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έλεγχο της πανδημίας», εκτιμά η δόκτωρ Σούμια Σουαμινάθαν, εκ των κορυφαίων επιστημόνων του ΠΟΥ.

Σε webinar που διοργάνωσαν οι «FT», η κ. Σουαμινάθαν υποστήρξε ότι στην παρούσα φάση η καλύτερη διέξοδος είναι το εμβόλιο, υπάρχουν όμως πολλά «εάν και αλλά» για την ασφάλεια, παραγωγή και ισότιμη διανομή.

Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου και αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που θα καθορίσουν τη διάρκεια της πανδημίας, προσθέτει.

Έως σήμερα, περισσότεροι από 4,3 εκατ. άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν προσβληθεί από κορoνοϊό, με τους θανάτους να προσεγγίζουν το φράγμα των 300.000, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Πανεπιστημίου Jonns Hopkins.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου, ο δόκτωρ Μάικ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ, προειδοποίησε ότι ο κορονοϊός «μπορεί να μην φύγει ποτέ». Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της δρ. Σουαμινάθαν, ο κ. Ράιαν σημείωσε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη πότε θα εξαλειφθεί η ασθένεια.