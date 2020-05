Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρολφ Χόχουτ

Έφυγε από την ζωή ο “αιρετικός” συγγραφέας Ρολφ Χόχουτ. Το έργο του "Ο Αντιπρόσωπος" κατήγγειλε τη σιωπή του Πάπα στο Ολοκαύτωμα.

Ο Γερμανός δραματουργός και συγγραφέας Ρόλφ Χόχουτ, ο οποίος είχε καταγγείλει τη σιωπή του Πάπα Πίου ΧΙΙ για το Ολοκαύτωμα στο έργο του "Ο Αντιπρόσωπος", έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο DPA.

Ο Χόχουτ είχε γεννηθεί την 1η Απριλίου 1931 και μεγάλωσε στην Έσση, στην κεντρική Γερμανία, υπό το καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ. Είχε στρατολογηθεί μάλιστα στη νεολαία του Χίτλερ και τα ναζιστικά εγκλήματα αποτελούσαν το κεντρικό μοτίβο του έργου του.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1963 με την καταγγελία για τη σιωπή του Πάπα Πίου ΙΒ 'για τα εγκλήματα του ναζισμού μέσα από το θεατρικό του έργο "Ο Αντιπρόσωπος". Όπως έλεγε ο ίδιος "το Ολοκαύτωμα δεν μπορεί ποτέ να συγχωρεθεί ούτε να ξεχασθεί".

Το θεατρικό αυτό έργο, που επίσης ενέπνευσε την ταινία του 2002 «Αμήν» σε σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά, είχε πυροδοτήσει πολλές διαμαρτυρίες έξω από τα θέατρα στα οποία ανέβηκε.

Στη δεκαετία του 1970, ο Χόχουτ δημοσίευσε το μυθιστόρημα "Ένας έρωτας στη Γερμανία", το οποίο περιγράφει την ιστορία αγάπης μεταξύ μιας Γερμανίδας κι ενός Πολωνού αιχμαλώτου πολέμου κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Το βιβλίο οδήγησε το 1978 στην παραίτηση του πρωθυπουργού του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης Χανς Φίλμπερινγκ, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με τον ρόλο του ως δικαστή πρώτα και μετέπειτα ναυτοδίκη, σε μια θανατική ποινή που εκδόθηκε στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου.

Μόλις δύο χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, ο δραματουργός και συγγραφέας κατήγγειλε επίσης την «προσάρτηση» της πρώην ΓΛΔ από τη Δυτική Γερμανία με το «Wessis in Weimar» (Οι Δυτικογερμανοί στη Βαϊμάρη).

Το 2004, ο Χόχουτ σκανδάλισε πάλι την κοινή γνώμη με το θεατρικό του "Ο Μακίνσεϊ έρχεται", το οποίο στρέφεται ανοικτά εναντίον των εργοδοτών και σύμφωνα με θιγμένες εργοδοτικές οργανώσεις, δικαιολογεί την δολοφονία ως μέσο πολιτικής δράσης.

Το 2013 ο Χόχουτ είχε απασχολήσει τη γερμανική θεατρική κι όχι μόνο, κοινότητα όταν ως ιδιοκτήτης του Τεάτερ αμ Σιφμπάουμερνταμ-- όπου βρίσκεται εγκατεστημένο από το 1954 το Μπερλίνερ Ανσάμπλ, το θέατρο που ίδρυσε ο Μπερτολτ Μπρέχτ-- είχε απειλήσει να τερματίσει την μίσθωση, όπως είχε αναφέρει τότε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος Πέτερ Ράουε.

Στη 17σέλιδη επιστολή ακύρωσης του μισθώματος, ο Χόχουτ είχε επικαλεσθεί ως κύριο επιχείρημά του το γεγονός ότι το Μπερλίνερ Ανσάμπλ δεν τήρησε μία συμφωνία που προέβλεπε ότι ο όμιλος όφειλε να ανεβάζει τακτικά τον «Αντιπρόσωπο».

Επίσης, αξίωνε από το Μπερλίνερ Ανσάμπλ να ανεβάσει την επομενη χρονιά, το 2014, το έργο του «Θέρος 1914» με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όμως ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεατρικού ομίλου Κλάους Πάιμαν δεν συναινούσε για «καλλιτεχνικούς λόγους».