Αθλητικά

Κορονοϊός: “Καταιγίδα” κρουσμάτων στην Μπεσίκτας

Ο Πρόεδρος του συλλόγου και άλλα οκτώ μέλη διαγνώστηκαν θετικοί έπειτα από τεστ που έγιναν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Σοβαρό πλήγμα, στην προσπάθεια επανέναρξης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στην Τουρκία, αποτελεί η είδηση ότι οκτώ μέλη της Μπεσίκτας βρέθηκαν θετικά στον νέο κορονοϊό.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης, μετά τη δεύτερη σειρά ελέγχων στους οποίους υποβλήθηκαν χθες οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και οι εργαζόμενοι στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Η Μπεσίκτας δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των προσβληθέντων, ούτε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, και περιορίστηκε να γνωστοποιήσει ότι ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγη ώρα αργότερα, η Μπεσίκτας ανακοίνωσε ότι και ο Πρόεδρος του συλλόγου, Αχμέτ Νουρ Τσεμπί, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό πρωτάθλημα πρόκειται να ξαναρχίσει στις 12 Ιουνίου.