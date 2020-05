Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 10 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Όλα τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας. Πόσοι ασθενείς δίνουν τη “μάχη” με τη νόσο COVID-19 στις ΜΕΘ.

Δέκα νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. Ο συνολικός απολογισμός των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 2.770. Το 55,3% αυτών αφορά άνδρες. 610 από τα κρούσματα σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 1.409 σχετίζονται με κάποιο ήδη γνωστό κρούσμα.

24 ασθενείς νοσηλευόνται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 71 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία άνω των 70 ετών.

90 άνθρωποι που νόσησαν, έχουν πάρει πλέον εξιτήριο από τις ΜΕΘ.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ένας θάνατος, ανεβάζοντας σε 156 τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων στη χώρα μας. Από τα θύματα, 41 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 75 έτη και το 93,6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί εργαστηριακά 116.233 δείγματα.