Δένδιας: Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης Υπουργών Εξωτερικών χωρών της Ε.Ε.

Στην τηλεδιάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών χωρών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε εν όψει του αυριανού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ισπανίδας ΥΠΕΞ, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως οι υπουργοί εστίασαν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ένα από τα κεντρικά θέματα της αυριανής συζήτησης.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, κατά τη συζήτηση οι υπουργοί συμφώνησαν για την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους της Ε.Ε. στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στην ασφάλεια και την κοινωνική σταθερότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τονίστηκε η σημασία που έχει η συμβολή της ΕΕ προς τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, των συστημάτων υγείας και της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε αυτές τις χώρες.

Περαιτέρω, αναφέρθηκαν στην ανάγκη μίας συνολικής, αποτελεσματικής αντίδρασης της ΕΕ, εν μέσω της πανδημίας, στην εκστρατεία παραπληροφόρησης που προέρχεται από τρίτες χώρες, η οποία αποσκοπεί στο να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας και συντονισμού με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των μεταναστευτικών οδών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και των αιτιών που προκαλούν το φαινόμενο συνολικά, καθώς και το σημαντικό ζήτημα των επιστροφών. Πάντοτε με γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, οι ΥΠΕΞ αντήλλαξαν απόψεις γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας της ΕΕ, της εξασφάλισης εναλλακτικών ενεργειακών οδών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών δυνατοτήτων που διανοίγονται στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τη σημασία και τις προοπτικές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την προστασία της Μεσογείου από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Συναφώς, ο κ. Δένδιας ανέδειξε τη θετική προοπτική που προσφέρουν οι πραγματοποιούμενες ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών πάνω στο ζήτημα της περιβαλλοντικής προστασίας, στο πλαίσιο των σχημάτων τριμερούς συνεργασίας που Ελλάδα και Κύπρος διατηρούν με εταίρους τους στην περιοχή.

Τέλος, συμφώνησαν με την πρόταση της Ισπανίδας ΥΠΕΞ όπως προγραμματισθεί, μόλις οι συνθήκες το καταστήσουν δυνατό, μια σύνοδος ΕΕ- κρατών νοτίου γειτονίας.