Κορονοϊός – Γαλλία: Αδιαπραγμάτευτη η πρόσβαση όλων στο εμβόλιο

Άμεση η αντίδραση του Γάλλου Προέδρου στην πρόθεση που εξέφρασε φαρμακευτικός όμιλος να εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εκτιμά ότι ένα πιθανό εμβόλιο εναντίον της νόσου COVID-19 δεν πρέπει να υπόκειται «στους νόμους της αγοράς», αφού ο γαλλικός φαρμακευτικός όμιλος Sanofi ανακοίνωσε ότι θα εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα τις ΗΠΑ, εάν αναπτύξει ένα.

Οι δηλώσεις του φαρμακευτικού ομίλου «προβλημάτισαν όλους εκείνους που εργάζονται (στη μάχη εναντίον του ιού), μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο», που αναμένεται να κάνει δεκτά ηγετικά στελέχη της Sanofi στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε το Προεδρικό Μέγαρο.

«Οι προσπάθειες που αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες δείχνουν ότι είναι αναγκαίο αυτό το εμβόλιο να είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και να μην υπόκειται στους νόμους της αγοράς» υπογραμμίζει η ίδια πηγή, επιμένοντας στη σημασία να συνεχιστούν οι «πολλαπλές, σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη, με τη συμμετοχή πολυμερών παραγόντων, μιας συλλογικής και συντονισμένης απάντησης» στην πανδημία.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων διευκρίνισε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα συζητήσει το θέμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τους υπεύθυνους της φαρμακευτικής εταιρείας, τονίζοντας ότι είναι «σημαντικό να συνεχίσουμε να προχωράμε με τη Sanofi».

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ, που συνομίλησε σήμερα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Sanofi, Σερζ Ουάινμπεργκ, τόνισε ότι «η ίση πρόσβαση σε όλους σε ένα εμβόλιο δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Sanofi, Πολ Χάντσον, δήλωσε σήμερα ότι είναι ζωτικής σημασίας οποιοδήποτε εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού να φθάσει σε όλες τις περιοχές, ώρες αφότου η γαλλική κυβέρνηση διατύπωσε τους προβληματισμούς της για το ενδεχόμενο ο φαρμακευτικός κολοσσός να δώσει κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε ορισμένες χώρες.

Ο Χάντσον είπε πως λυπάται, καθώς τα σχόλιά του χθες ότι οποιοδήποτε εμβόλιο αναπτυχθεί από τη Sanofi στις ΗΠΑ πρέπει να πάει στους Αμερικανούς ασθενείς πρώτα, προκάλεσαν τέτοια θύελλα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι πρέπει να διεξαχθεί μια πραγματική συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με το πώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να κινηθούν ταχύτερα, σε συλλογικό επίπεδο, στο κυνήγι για ένα νέο εμβόλιο και ότι η Sanofi πιέζει εδώ και μήνες την ΕΕ να το κάνει.