Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε, λίγο πριν τις 18:00, στην Πυροσβεστική, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα, ενώ δεν ελλοχεύει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Συνολικά έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στην περιοχή και επιχειρούν για την κατάσβεσή της.