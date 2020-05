Πολιτική

“Αερομαχίες” με οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο

“Αρματωμένοι” βγήκαν ξανά οι Τούρκοι στον αέρα του Αρχιπελάγους...

Σε δύο εικονικές αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά κατέληξε, την Πέμπτη, η … εισβολή τουρκικών αεροσκαφών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη (δύο F-16 και ένα ελικόπτερο) προέβησαν επίσης σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά μαχητικά , που ήταν οπλισμένα, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.