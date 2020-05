Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: Ίσως ο κορονοϊός να κυκλοφορεί και μετά το εμβόλιο

«Πρέπει να συνεχίσουμε σαν υπεύθυνοι πολίτες με υπερβολική προσοχή στα μέτρα», τόνισε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ.

Την προειδοποίηση του ΠΟΥ ότι ο κορονοϊός δεν θα φύγει ποτέ σχολίασε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την ενημέρωση για την πορεία του COVID-19.

Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας καθηγητής «όταν δεν υπάρχει ανοσία και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι δύσκολο να προβλέψεις πόσο καιρό θα υπάρχει» ο ιός ανάμεσά μας.

Τόνισε, δε , ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο να τον περιορίσουμε, καθώς όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο ιός «ίσως θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ακόμα και μετά το εμβόλιο». «Κανείς δε μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει ενδημικός ιός. Θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας.», πρόσθεσε ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι είναι ψευδείς ειδήσεις πως τελειώσαμε με τον ιό αναφερόμενος σε νέες εξάρσεις , σε πολλές χώρες μετά την άρση των μέτρων. Στη Γουχάν, για παράδειγμα, θα κάνουν μαζικούς επανελέγχους λόγω νέων κρουσμάτων, ενώ πολλές χώρες επαναφέρουν τα lockdown.

Στην πατρίδα μας από τα δεδομένα φαίνεται ότι συνολικά έχει νοσήσει λιγότερο από το 0,5% του πληθυσμού. Σχετικά με τις μελέτες που γίνονται στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα ο κ. Τσιόδρας είπε πως θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.

Αυτή τη στιγμή στην χώρα γίνονται μελέτες αντισωμάτων και οροεπιδημιολογικές μελέτες τόσο για το ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού, όσο και σχετικά με την γεωγραφική εξάπλωση του ιού.

Συνολικά, τέσσερις μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα:

Προοπτική πληθυσμιακή μελέτη αντισωμάτων στην Ελλάδα, να εξεταστεί το ποσοστό των ανθρώπων που εμφάνισαν αντισώματα. Οροεπιδημιολογική μελέτη σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και το Υπουργείο Υγείας, για την ανοσία. Επαναλαμβανόμενη οροεπιδημιολογική μελέτη από εναπομείναντες ορούς από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη για κορωνοϊό από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης.

Μια πρόσφατη ισπανική μελέτη, που ανέφερε ο καθηγητής, έδειξε ότι υπήρξε υποδιάγνωση της νόσου. Υπολογίστηκε, μάλιστα, κίνδυνος θανάτου υψηλότερος από εκείνον της γρίπης.

Ο κ. Τσιόδρας εξήγησε πως κάποιοι θα έχουν υψηλότερα ποσοστά σε κρούσματα, όπως για παράδειγμα, οι υγειονομικοί που εκτίθενται περισσότερο στον ιό.