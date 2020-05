Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1: Απόλυτα σωστή η κριτική στην Εισαγγελέα της δίκης Τοπαλούδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος της οικογένειας Τοπαλούδη μιλά για την ακροαματική διαδικασία και την ένταση που προκλήθηκε μετά την αγόρευση της Εισαγγελέως.