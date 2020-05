Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Αύξηση κρουσμάτων και νεκρών

Ανησυχία στην χώρα , ενόψει, και της πιθανής επαναλειτουργίας πολλών καταστημάτων την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 223.096. Οι νεκροί έφτασαν τους 31.368. Παράλληλα, 115.288 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχασαν την ζωή τους 262 άνθρωποι και καταγράφηκαν 992 νέα κρούσματα. 2.747 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 855 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 11.453 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 65.132 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο αυξήθηκε, με 104 περισσότερα κρούσματα. Παρουσιάζει αύξηση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 67 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιασθέντες είναι 755 λιγότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τεσσαρακοστή ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται, για όγδοη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Η αύξηση του αριθμού των νεκρών προκαλεί ανησυχία στην Ιταλία, ενόψει, μάλιστα, της πιθανής επαναλειτουργίας πολλών καταστημάτων, την ερχόμενη Δευτέρα. Η σχετική απόφαση πρόκειται να ληφθεί από την κυβέρνηση Κόντε, μέχρι αύριο το βράδυ.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, μόνο στην περιφέρεια της Λομβαρδίας σημειώθηκαν 112 θάνατοι και 522 νέα κρούσματα. Κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση Κόντε και ο περιφερειάρχης της συγκεκριμένης περιοχής, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, θα πρέπει να εκτιμήσουν πολύ προσεκτικά την κατάσταση, πριν δοθεί "πράσινο φως" στην επανεκκίνηση της λιανικής πώλησης και στην πλήρη λειτουργία καφέ, εστιατορίων, κουρείων και κομμωτηρίων.